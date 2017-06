Milan, incontro con la Fiorentina per Kalinic: pronta l'offerta da 25 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Va avanti la trattativa tra Milan e Fiorentina per Nikola Kalinic. Secondo quanto riportato da Sky Sport è infatti previsto un incontro entro la fine della settimana tra Massimiliano Mirabelli e Pantaleo Corvino. I rossoneri offriranno 25 milioni di euro, la Fiorentina continua a chiedere 30, ma sia l'agente dell'attaccante croato che lo stesso club rossonero sono fiduciosi per la buona riuscita della trattativa, in modo da consegnare il prima possibile il giocatore a Vincenzo Montella.