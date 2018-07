Milan, incontro in corso tra Leonardo e l'entourage di Higuain

© foto di J.M.Colomo

Ore caldissime per il futuro di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riporta Sky Sport, proprio in questi minuti sarebbe in corso un incontro tra l'entourage del Pipita e Leonardo nella dimora dello stesso direttore tecnico del Milan. Oggi pomeriggio, intanto, la Juventus aveva comunicato all'attaccante argentino la propria disponibilità ad accettare l'offerta di prestito oneroso (20 milioni) con diritto di riscatto (35 milioni) dei rossoneri.