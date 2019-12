Milan, incontro in sede con l'agente di Calabria: si tratta il rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tempo di rinnovi in casa Milan: tanti giocatori hanno il contratto in scadenza a breve e la priorità del club rossonero è quella di evitare di perdere a zero alcuni elementi che si sono dimostrati affidabili. È il caso di Davide Calabria: come riporta Sky Sport, oggi c’è stato un incontro in sede tra la dirigenza e Alessandro Lucci, agente del terzino, per discutere della possibilità di un rinnovo.