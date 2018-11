Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, nonostante la sosta del campionato a causa degli impegni delle varie nazionali. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.52 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri hanno sostenuto...

Serie A, live dai campi: il Milan conta i disponibili. In sei fuori a Frosinone

Il Milan sulle tracce di Rodrigo De Paul : secondo quanto riferito da Sky , il club rossonero ha in programma un incontro con gli agenti del fantasista dell'Udinese, che assistono anche Luis Alberto della Lazio.

