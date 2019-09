Milan, incontro positivo per lo stadio: i punti emersi dopo il summit

Milan e Inter hanno presentato ieri in Comune il progetto del nuovo stadio. Vista l’importanza e la delicatezza della proposta, l’Amministrazione ha invitato il Consiglio Comunale a dare alcune linee di indirizzo a supporto delle decisioni da prendere da parte del gruppo istruttore e dell’amministrazione. Si tratta di un passaggio non previsto dalla procedura definita nella Legge sugli Stadi. L’Amministrazione è in possesso dello Studio di Fattibilità (di oltre 750 pagine) che non può essere reso pubblico nella sua totalità, ma su richiesta del Comune, i Club hanno quindi preparato nel mese di luglio una relazione di sintesi da condividere con i consiglieri comunali. All’inizio di settembre, l’Amministrazione ha chiesto ai Club di integrare la relazione con le indicazioni dei progetti e i Club, al fine di avviare un processo di dialogo trasparente e collaborativo, hanno quindi preparato quanto richiesto. Milan e Inter hanno inoltre programmato una presentazione pubblica dei progetti finalisti (data in corso di definizione), invitando il Consiglio

Comunale a partecipare e molto probabilmente accadrà martedì 24 settembre.

Il nuovo stadio costerà circa 1,2 miliardi di euro, avrà una capienza massima di 60 mila posti, e serviranno almeno 3 anni per la realizzazione. Al termine dei lavori l’attuale stadio San Siro dovrebbe essere demolito. “Siamo assolutamente convinti del valore che il nostro progetto ha non solo ovviamente per i Club, ma per tutta la città di Milano”. Lo ha detto all’ANSA il presidente del Milan Paolo Scaroni, al termine dell’incontro sul nuovo San Siro con i capigruppo dei partiti in Consiglio Comunale insieme all’Inter. “Siamo pronti ai prossimi incontri con le commissioni e a presentare i progetti durante un evento nella prossima settimana la cui data ufficiale sarà annunciata a breve”, ha aggiunto il presidente rossonero.