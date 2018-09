Milan, incontro tra Gandini e Gazidis a Spalato: Singer spinge per l'ok

A Spalato, dove si sta tenendo la riunione dell'ECA, ovverol'organismo che riunisce i club più importanti d'Europa, Umberto Gandini ha incontrato Ivan Gazidis. Una breve discussione in disparte, possibile inizio di un dialogo proficuo in attesa di lavorare insieme al Milan. E' il parere de Il Corriere dello Sport, che spiega come la famiglia Singer abbia ancora necessità di completare l'organigramma societario, preferibilmente entro fine mese.