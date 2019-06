Milan, incubo da -100 milioni: servono plusvalenze entro la fine del mese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ad oggi, la previsione di perdita dell'esercizio in chiusura il prossimo 30 giugno del Milan è in tripla cifra, ovvero superiore ai 100 milioni di euro. Nell'immediato, per provare a contenere questi numeri, si dovrà passare dalle plusvalenze e dunque da almeno un paio di cessioni di primo piano. I nomi sono sempre i soliti, Donnarumma che potrebbe andare al PSG e Suso che potrebbe andare all'Atletico Madrid. Il rischio altrimenti, senza un settlement agreement alla quale sarebbe impossibile accedere senza contenere le perdite, è che i rossoneri vadano a giudizio anche nel 2021. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.