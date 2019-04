Milan, incubo Fair Play Finanziario. Altro giro altri ricorsi con la UEFA

Il Milan è finito in un tunnel che sembra non finire mai, quello del fair play finanziario. Perché, a poche settimane dal futuro pronunciamento del Tas sul ricorso di dicembre, arriva un'altra mazzata con il deferimento alla Camera Arbitrale CFCB per il triennio che va dal 2015-16 al 2017-18.

COSA SIGNIFICA? Di fatto il Milan può avere delle sanzioni ulteriori dopo quelle dello scorso ottobre, quando i rossoneri erano stati condannati a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 30 giugno del 2021, senza considerare periodi di tempo su più stagioni. In più multa di 12 milioni di euro - trattenuti sui premi per le partecipazioni alle competizioni europee - e la restrizione a 21 giocatori in rosa fino al 2020-21. Era stata una decisione leggera, considerando che la partecipazione europea del Milan era stato in bilico fino al 20 luglio 2018, quando il Tas aveva ribaltato il verdetto della UEFA.

IL PASSIVO - Le precedenti sanzioni si riferivano all'ultimo triennio Berlusconi, prima dell'anno targato Li-Fassone. Al 30 giugno 2018 c'è stato un ulteriore rosso di 123 milioni di euro, un record negativo che è stato spazzato via dall'aumento di capitale di Elliott. Il Milan attualmente non ha debiti, per la prima volta dopo moltissimi anni, perché il prestito di Elliott si è risolto con l'acquisizione del club (per 303 milioni di euro) e poi sono stati pompati 170,5 milioni per estinguere gli altri prestiti obbligazionari.

GLI SCENARI - La UEFA potrebbe optare per un'ulteriore sanzione, più grave rispetto a quella precedente, mettendo dei paletti davvero stringenti per l'approdo del Milan alle Coppe. Ed è lo scenario più probabile, con il solito ricorso al TAS che sarebbe pressoché automatico, imperniato sulla volontà di Elliott di investire nella società rossonera. Non è possibile, peraltro, escludere una mancata iscrizione per il Milan alle prossima stagione di coppe europee: in un mese ci dovrebbe essere il pronunciamento, sia del TAS (per il ricorso di dicembre) sia della Camera Arbitrale. Insomma, per il Milan c'è ancora da tribolare. Probabilmente per un po' di tempo.