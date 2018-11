Milan, infermeria sold out. Siviglia può costare cara

Fonte: dall'inviato a Siviglia

Il Milan che ha giocato stanotte a Siviglia si è presentato senza cinque infortunati (Calabria, Biglia, Higuain, Caldara e Bonaventura) più un giocatore convalescente, Conti. Un quadro non certo piacevole per Rino Gattuso, la cui formazione è stata quasi suggerita dall'infermeria.

In una giornata dove è stata comunicata la lunga assenza di Lucas Biglia (4 mesi di stop) la serata del "Benito Villamarin" ha voluto infierire sulle condizioni dei rossoneri: Hakan Calhanoglu ha rimediato un colpo nel collo del piede, lì dove aveva un ematoma. E il turco, già condizionato per tutta questa stagione dallo stesso problema fisico, ha dovuto lasciare anzitempo la partita. Rischio ricaduta anche per Patrick Cutrone. L'attaccante si era fatto male con l'Under 21 a settembre e la sfida di Siviglia ha portato in dote un colpo sulla stessa caviglia, ovvero quella sinistra. Condizioni che verranno valutate a Milanello al rientro dalla trasferta.

E siccome di questi tempi al Milan non si fanno mancare nulla, anche giocatori integri come Mateo Musacchio fanno preoccupare. Nel caso dell'argentino addirittura si è ammutolito lo stadio dopo uno scontro violentissimo con un compagno di squadra, Kessié. Il difensore è uscito in barella e col collare, tuttavia è lui stesso a fine gara a dare segni di ottimismo.

E il pari, per quanto prezioso di Siviglia, ha allungato in modo inquietante una lista già ampia di giocatori a richio per la prossima partita. Peraltro non una qualsiasi, essendo contro la Juventus.