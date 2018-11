Milan, ingaggio abbordabile e nostalgia dell'Italia: perché Ibra può tornare

© foto di imago sportfotodienst

Continuano a prendere corpo voci di un possibile ritorno a Milano, sponda rossonera, di Zlatan Ibrahimovic. L’edizione odierna di Tuttosport dedica un approfondimento proprio all’attaccante e di un suo ritorno al Milan. Lo svedese sarebbe un acquisto che non andrebbe ad intaccare con i parametri del Fair Play Finanziario in quanto il suo ingaggio è notevolmente ridotto, 1,5 milioni di euro con gli sponsor personali che lo porterebbero a quattro e ha sempre manifestato affetto per i colori rossoneri. L’agente Mino Raiola e Leonardo sarebbero sempre in contatto con il giocatore che vorrebbe un contratto di 18 mesi mentre la proposta del club, per ora, sarebbe di un semestrale con opzione di rinnovo per un ulteriore stagione.