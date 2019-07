Inizia ufficialmente oggi, con la conferenza stampa di presentazione, il corso di Marco Giampaolo al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questo sarà un anno zero per i rossoneri e si getteranno le basi anche per il futuro. Dopo gli addii di Leonardo e Gattuso saranno Paolo Maldini e Zvonimir Boban a portare avanti l'anima milanista all'interno del club, che punterà sui giovani, da affidare al neo allenatore.

Obiettivo Champions - La valorizzazione del Milan non passa esclusivamente dal pareggio di bilancio e dalla costruzione del nuovo stadio, ma anche dall'ottenimento di buoni risultati sportivi. Secondo la Rosea a Giampaolo verrà chiesto il quarto posto che è sfumato per un punto a Gattuso. Una situazione di una certa pressione considerando che il tecnico di Bellinzona è alla prima esperienza in un grande club.