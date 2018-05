Milan, inizia la settimana che deciderà tutta la stagione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia della settimana che metterà l’aggettivo definitivo sulla stagione del Milan (da “molto deludente”, se l’esito finale fosse un 7° posto, con preliminari di Europa League a luglio annessi, a “appena sufficiente” se arrivasse il 6°, fino a “buona” con la conquista mercoledì della Coppa Italia, primo trofeo dell’era cinese), Rino Gattuso ha una comprensibile alzata di orgoglio, scrive il Corriere della Sera.

Ma, ora, il problema è un altro: tenere la testa alla sfida con il Verona. “Non pensiamo alla Juve. Ricordiamoci delle tre pappine prese all’andata, del bruciore di stomaco di quei giorni”. La settimana ha dato buone sensazioni: “Non ho sentito puzza di bruciato. Sarà stata la vittoria a Bologna, ma i giocatori erano più freschi e più brillanti, gli allenamenti sono stati intensi”.

Tre punti sono obbligatori, sperando in una frenata dell’Atalanta con la Lazio, per poi affrontare lo scontro diretto a Bergamo domenica prossima. Quindi non si risparmia nessuno: dietro, dopo l’infortunio, torna dal 1’ Romagnoli. In avanti, ancora Cutrone.