Milan, inizia la settimana che porta all’esordio: Gattuso non vede l’ora

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso scalpita, e non vede l’ora di esordire in serie A. Il tecnico rossonero dopo un’estate complicata, in cui il Milan ha prima rischiato di uscire dall’Europa e poi col cambio di proprietà ha condotto un buon mercato, freme per iniziare la nuova stagione. La voglia è tanta a Milanello, poiché c’è la consapevolezza che l’esordio con il Genoa (sarà recuperata il 31 ottobre) poteva essere sicuramente un match inaugurale più soft, ma ora c’è il Napoli di Ancelotti da affrontare. Storicamente la trasferta di Napoli è sempre stata molto insidiosa per i rossoneri e dopo aver ammirato i partenopei contro la Lazio Gattuso sarà ancora più preoccupato.

L’impegno è tosto ma l’intenzione del tecnico rossonero è di approcciare al meglio con la nuova stagione e non perdere punti per strada, anche perché la settimana seguente ci sarà la Roma a San Siro. Il Milan comunque ora ha una rosa più profonda e il tecnico calabrese può pescare dal mazzo tante soluzioni, soprattutto con Bakayoko che può ricoprire più ruoli (ha già stregato Gattuso in allenamento) e lo stesso Castillejo può essere schierato sia come ala destra che sul versante opposto. Tutto il mondo milanista non vede l’ora di scendere in campo e affrontare la prima gara dell’anno.