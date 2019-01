Milan, inserimento dell'Arsenal sull'obiettivo Gelson Martins

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Arsenal fa sul serio per Gelson Martins. Come riporta O Jogo, i Gunners avrebbero infatti chiesto all'Atletico Madrid il prestito del talentoso esterno d'attacco. Il portoghese era dato molto vicino al Monaco e piace sempre, secondo As, anche al Milan. Per lui in questa stagione si contano solamente 12 presenze e un gol.