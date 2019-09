Milan-Inter, 171° derby in A: tutti i numeri della stracittadina milanese

© foto di Antonio Vitiello

Arriva, domani alle 20.45, il derby numero 224 in assoluto, 171 in Serie A. Finora, infatti, Milan e Inter si sono affrontati per 223 volte in partite ufficiali, di cui 170 nel massimo campionato, da quando esiste il girone unico (dal 1929 al 1943 e poi dal 1946 a oggi). Bilancio complessivo in favore dei nerazzurri: 64 vittorie a 51 in A (55 i pareggi), 80 a 76 in assoluto. Ancora più vicino il computo delle reti: 303 a 299, sempre per l'Inter.

Tutti i numeri del derby di Milano.

Totale gare ufficiali: 223

Totale gare in Serie A: 170

Bilancio in gare ufficiali: 80 vittorie Inter, 76 vittorie Milan, 67 pareggi

Bilancio in Serie A: 64 vittorie Inter, 51 vittorie Milan, 55 pareggi

Gol segnati in gare ufficiali: 303 Inter, 299 Milan

Gol segnati in Serie A: 236 Inter, 219 Milan

Il primo derby: 10 gennaio 1909 - Milan-Inter 3-2 (25' Trerè, 74' Lana, 86' Laich; 69' Gama, 88' Schuler) - Prima Categoria 1909

L'ultimo derby: 17 marzo 2019 - Milan-Inter 2-3 (57' Bakayoko, 71' Musacchio; 3' Vecino, 51' de Vrij, 67' Lautaro Martinez) - Serie A 2018/2019

La classifica marcatori del derby: Andriy Shevchenko 14 gol (Tutti Milan)

Giuseppe Meazza 13 gol (12 Inter, 1 Inter)

Gunnar Nordahl e Istvan Nyers 11 gol (rispettivamente tutti Milan e tutti Inter)

I più presenti nel derby: Paolo Maldini 56 gare (Milan)

Javier Zanetti 47 gare (Inter)

Giuseppe Bergomi 44 gare (Inter)

La partita con più gol: 6 novembre 1949 - Inter-Milan 6-5

Il gol più veloce: Sandro Mazzola per l'Inter, dopo 13 secondi, il 24 febbraio 1963

Il gol più tardivo: Cristian Zapata per il Milan, dopo 90'+7, il 15 aprile 2017

Gli ultimi anni: i nerazzurri sono imbattutti negli ultimi sei scontri diretti (3 vittorie e 3 pareggi)