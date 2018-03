Milan-Inter, derby di mercato per Depay: il Lione chiede 50 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' scoppiato il derby di Milano per Memphis Depay del Lione. Attaccante esterno, ex Manchester United, sono frequenti le visite del Milan al Parc Olympique degli osservatori rossoneri. La novità, però, è l'ingresso in scena dell'Inter che sogna Erik Lamela del Tottenham, pensa al Bernard in svincolo con lo Shakhtar ma che è adesso anche sull'olandese.