Nella giornata di ieri, c'è stato un incontro tra Milan, Inter e Andrea Abodi, numero uno dell'Istituto per il Credito Sportivo: come spiega La Gazzetta dello Sport, la banca pubblica finanzierà una quota dei lavori, ma non sarà l’unica in quanto saranno coinvolti anche diversi istituti internazionali, così come grandi aziende che hanno già assicurato la propria disponibilità a operazioni di partnership e/o sponsorship.