Milan, Inter e Juve: pioggia di soldi grazie al nuovo Mondiale per Club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' la notizia del giorno: Gianni Infantino è a un passo dall'approvazione del nuovo Mondiale per Club, una competizione che deve passare al vaglio solo dell'ultimo consiglio FIFA (Clicca qui per la notizia integrale) .

Questo torneo solo per la prima edizione sarà a inviti in base alla storia e al palmares dei club, un criterio di selezione che permetterà a Milan, Inter e Juventus di prenderne parte. Secondo le ultime indiscrezioni, grazie alla partecipazione a questa competizione queste tre società incasseranno 60 milioni di euro. Vincendo l'incasso, secondo le prime stime, aumenterebbe fino a 130-150 milioni di euro.