Tutto pronto a Milano per il derby tra Milan e Inter. I rossoneri vogliono proseguire la propria marcia contro i rivali cittadini, con Gattuso che lancia Calhanoglu e Suso insieme al cecchino Piatek in attacco. Spalletti lancia Lautaro Martinez come unico riferimento in avanti con l'obiettivo (e la speranza) di conquistare i tre punti in palio per rilanciare sé stesso e la sua Inter. Queste le formazioni ufficiali del match:

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma A., Reina, Abate, Caldara, Conti, Laxalt, Zapata, Bertolacci, Biglia, Borini, Castillejo, Cutrone.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Vecino; Politano, Lautaro Martinez, Perisic.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric Soares, Dalbert, Borja Valero, Keita, Candreva.

Allenatore: Luciano Spalletti.