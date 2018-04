Milan-Inter, il derby delle non sorprese. Già finito l'effetto Andre Silva?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter sono quasi noiose. Scontate, con i rossoneri in versione tipo - anche per l'assenza di Biglia - e i nerazzurri che hanno deciso di confermare Brozovic nel suo ruolo di comando, davanti alla difesa, svolgendo di fatto le veci del regista, quasi metodista. Così in panchina ci finiscono Vecino e Borja Valero, arrivati per un trenta milioni dall'estate, così come Dalbert, altri 28.

Sul fronte milanista meglio non fare i conti delle riserve, come Kalinic e Andre Silva. Proprio il portoghese non è stato confermato da titolare, preferendogli Cutrone. Poi c'è Musacchio, altro acquisto estivo oramai caduto in disgrazia, mentre Borini - utilizzato spesso fuori ruolo - è comunque sempre stato un acquisto utile, sì, ma non negli undici titolari. Insomma, zero pretattica ma, per entrambi, molta fiducia nei propri titolari.