Milan-Inter, il derby si recupera il 4 aprile alle 18.30

Fonte: di Antonio Vitiello per MN

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ufficiale dalla Lega: il derby Milan-Inter si gioca mercoledì 4 aprile alle 18.30, è questa la decisione presa in queste ore. Il club rossonero avrebbe preferito giocare il derby il 25 aprile per dare spazio ai tifosi di organizzare la trasferta e puntare su un giorno festivo in cui era meno difficile recarsi allo stadio.