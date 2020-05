Milan-Inter, nuovo stadio entro il 2024: presentati i documenti in Comune

La pandemia non ferma il maxi investimento da 1,2 miliardi di euro che Suning ed Elliott vorrebbero mettere in pratica per il nuovo San Siro. E' stato presentato negli scorsi giorni il documento finale sul progetto presso il Comune di Milano, un progetto che salverebbe una parte dello stadio Meazza, che verrà coperto e divisa tra sport e negozi come da richiesta dell'amministrazione. Entro l'estate verrà scelto il progetto dell'impianto tra la Cattedrale e gli Anelli e si punta ad inaugurare il nuovo stadio entro il 2024. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.