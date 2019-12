Inter e Milan continuano a lavorare per il nuovo stadio e la giornata di oggi sarà molto importante sotto questo aspetto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i due club incontreranno gli assessori e i collaboratori tecnici del sindaco Sala per iniziare la fase di mediazione sui vincoli contenuti nella delibera del pubblico interesse. Non c'è grande ottimismo nell'incontro per la "rifunzionalizzazione" di San Siro, e oltre a tutto questo continua a restare viva l'ipotesi di costruire altrove il nuovo impianto.