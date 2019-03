Milan-Inter, passo in avanti sullo stadio: area commerciale San Siro-Trotto

Fonte: Milannews.it

In attesa del derby del prossimo 17 marzo, Milan e Inter continuano a lavorare sul progetto stadio e nelle ultime ore c'è stato un importante passo in avanti: come riporta La Gazzetta dello Sport questa mattina, infatti, il Comue di Milano, che all’inizio del 2019 aveva chiesto a rossoneri e nerazzurri di accelerare le decisioni sullo stadio, ha concesso ai due club lo sfruttamento dell’area commerciale San Siro-Trotto. E' dunque arrivato il via libera per i due club riguardo alla possibilità di progettare in zona stadio iniziative finalizzate alla vendita.

VOLUMETRIE PRIVATE - Come spiega sempre la Rosea, ad inizio febbraio, Milan e Inter avevano indirizzato all’Amministrazione comunale una lettera in cui veniva sì richiesto lo sfruttamento commerciale dell’area, ma anche l’aumento delle volumetrie private come condizione per portare avanti il progetto. Su quest'ultimo punto ci sarà ancora da discutere ed è probabile che nei prossimi giorni, rossoneri e nerazzurri cercheranno di capire quali margini di manovra ci sono su questo fronte.

SERVE UNA DECISIONE - Milan e Inter hanno sottoscritto tempo fa un protocollo d’intesa per arrivare alla costruzione di un nuovo impianto oppure alla ristrutturazione di San Siro (quest'ultima è soluzione preferita dal Comune di Milano, il quale non si opporrebbe comunque anche alla costruzione di un nuovo stadio). Avere un grande impianto è fondamentale per il futuro di entrambi i club: al momento ci sono solo idee, ma il tempo inizia stringere e presto arriverà il momento di prendere una decisione definitiva sul da farsi.