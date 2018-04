Milan-Inter, un mese dopo lo scenario si è ribaltato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan-Inter era prevista esattamente un mese fa. Due squadre che si presentavano alla vigilia in uno stato di forma decisamente diverso da quello attuale, per non dire opposto.

Allora erano sette i punti di distanza, ma era evidente come i rossoneri viaggiassero con una velocità doppia rispetto ai cugini: 12 punti recuperati nelle 10 precedenti partite e una finale di Coppa Italia appena raggiunta dai ragazzi di Gattuso. Dall'altra parte l'Inter aveva vinto a fatica col Benevento e pochi immaginavano che potesse essere quella la svolta dei nerazzurri.

Da quel 4 marzo le due squadre hanno giocato tre partite di campionato con l'Inter che ha guadagnato un punto, travolgendo Sampdoria e Verona e resistendo al Napoli: attacco atomico, difesa di ferro con la porta di Handanovic rimasta inviolata. Quella difesa, punto di forza del Milan di Gattuso, che nelle ultime 3 uscite ha incassato 3 reti dalla Juventus (e ci può stare) e 2 dal Chievo (un po' meno). Un Milan intanto uscito dall'Europa League e con un clima decisamente meno disteso. E uno scenario che più che guardare alla Champions League suggerisce di guardarsi alle spalle, per conservare un posto in Europa League.