Milan, interesse per El Ghazi sempre vivo. Se ne riparlerà a gennaio

© foto di Gaetano Mocciaro

Come riporta Tuttosport, il mercato si è appena chiuso, ma molti club pensano già ai rinforzi da effettuare nelle prossime sessioni. È il caso del Milan, che a gennaio potrebbe puntare a rinforzare il centrocampo e le corsie esterne: resta sempre vivo l'interesse per Anwar El Ghazi, giocatore in forza al Lille.