Milan, intesa con la Ternana per il trasferimento di Plizzari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E’ andato molto bene l’incontro tra il Milan e la Ternana Unicusano per il trasferimento in prestito di Alessandro Plizzari. C’è il via libera del club rossonero, anche perché è stata molta apprezzata la volontà di puntare su un classe 2000 per il prossimo torneo di B, affidandogli la maglia da titolare. La prossima settimana Plizzari prolungherà il contratto con il club rossonero, prevedibilmente fino al 2020 (attuale scadenza 2018). A rivelarlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, attraverso il suo blog.