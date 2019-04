Milan, ipotesi "cittadella dello sport" nell'area ex Trotto. Il modello è l'Ajax

© foto di PhotoViews

Lo sviluppo di San Siro passa anche dall’ex area Trotto: secondo Calcio&Finanza il fondo americano Hines avrebbe infatti rilevato l’area, trovando l’accordo con il gruppo Snaitech per rilevare i 145mila metri quadrati adiacenti allo stadio Meazza. Il progetto di riqualificazione dell’area avrà uso prevalentemente residenziale, ma anche attenzione al lato sportivo. Di conseguenza si sarebbe acceso l’interesse di Inter e Milan, che come noto stanno riflettendo sul tema stadio. Allo studio ci sono due ipotesi: la ristrutturazione di San Siro oppure la costruzione di un nuovo stadio nell’area dove oggi sorgono i parcheggi, con quest’ultima opzione che sembra ormai essere quella prediletta dalle due società. L’area ex Trotto rientrerebbe nei discorsi non tanto quindi per la costruzione del nuovo stadio, quanto per i progetti di sviluppi commerciali nella zona limitrofa. E in tal senso, secondo quanto emerso, il fondo Hines avrebbe già un accordo di massima per cedere circa 40mila mq dell’area a Inter e Milan, che vorrebbero realizzare sull’area una “cittadella dello sport”. Un progetto simile a quello dell’Amsterdam Arena (stadio dell'Ajax, ndr), circondata da negozi e centri commerciali e del Patriots Place negli USA, come spiegato anche dai dirigenti delle due società in una lettera inviata al Comune di Milano nei mesi scorsi.