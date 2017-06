Milan, ipotesi contropartite per Kalinic: la Fiorentina si oppone a tale opzione

Nel fornire le ultime sulla trattativa tra Fiorentina e Milan per il passaggio in rossonero di Nikola Kalinic, la redazione di SkySport spiega che il club di Casa Milan vorrebbe inserire delle contropartite tecniche per alleggerire la richiesta per il cartellino (le idee sono Juraj Kucka e Gianluca Lapadula). Un'ipotesi che però non trova il gradimento della società toscana, che per il momento antepone una cessione in cambio di solo denaro.