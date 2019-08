Milan, Jorge Mendes cerca sistemazione ad André Silva. Torna il Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si è clamorosamente riaccesa la fiamma Siviglia per André Silva. L'attaccante portoghese, in prestito l'anno scorso in Andalusia, non era stato riscattato a seguito del rendimento non proporzionato al costo del cartellino (38 milioni). Ora il procuratore Jorge Mendes, chiamato a ricollocare il suo assistito, è tornato a parlare col club.