Milan, José Mauri: "Per Natale mi basta la vittoria con la Fiorentina"

Josè Mauri ha parlato a Milan Tv a pochi minuti dalla gara contro la Fiorentina. Sul gruppo: “Il gruppo sicuramente ha accusato l’eliminazione dall’Europa League. Però, ha reagito. A Bologna abbiamo mantenuto la gara per tutta la partita in possesso palla. Una squadra ferita non ci sarebbe riuscita”

Sugli obiettivi: “In pochi lo dicono, al Milan manca mezza squadra da due mesi ma siamo quarti. Non è da poco, il gruppo e la squadra ci sono”

Sull’avversario per il quarto posto: “Alle due di Roma”

Sulla responsabilità: “Portare questa maglia porta sempre responsabilità. Poi veniamo da due settimane turbolente, la responsabilità c’è ma è bello”

Sul ruolo di mezz’ala: “E’ un ruolo in cui si corre di più e si ha meno la palla. Serve vedere i movimenti senza palla. Mi ci devo adattare velocemente ma non penso di aver fatto così male”

Su Romagnoli davanti alla difesa: “Ale ha detto che ha giocato da mediano nel settore giovanile”

Sulla Fiorentina: “Sarà una bella partita, loro cercano come noi di giocare sempre la palla. Mi aspetto una gara aperta”

Sulla concorrenza per il ruolo: “Biglia è un calciatore della Nazionale, Bakayoko, Kessie e Jack hanno tanta esperienza e sono fortissimi. Con loro si può migliorare, io sono rimasto per lottare. Ora ho la mia occasione e la voglio sfruttare”

Sulla spinta in più per le assenze: “La mancanza di qualsiasi giocatore da una spinta in più perché chi non gioca deve dimostrare di non essere indietro”

Sulla sua positività: “Abbiamo un paio di personaggi che tengono su il morale”

Sulle indicazioni di Gattuso: “Dice sempre una frase che non posso ripetere. Lui mantiene alta l’attenzione, prepariamo le partite in tranquillità, senza urli. Il mister alza l’asticella”

Sui consigli di Leonardo e Maldini: “Hanno il diritto di dirci le cose o i consigli ma basta la loro presenza per capire la situazione”

Su un regalo di Natale: “Mi basta la vittoria contro la Fiorentina”