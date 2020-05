Milan, Jovic con lo sponsor Ramadani: serve una formula creativa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Milan proverà a far leva sull'amicizia con Fali Ramadani per provare ad acquistare Luka Jovic del Real Madrid. Non sarà certo facile visto che i Blancos non vogliono perdere i 60 milioni investiti per il serbo ed ecco che solo una formula fantasiosa potrebbe andare incontro alle pretese spagnole. Magari ottenere un grande sconto a fronte di un diritto di riacquisto a cifre da concordare, oppure tentare la via del prestito biennale con opzione di acquisto come fatto per Rebic con l'Eintracht.