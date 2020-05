Milan, Jovic e Milik le piste per l'attacco: ma i costi sono alti per entrambi

Il Milan ha bisogno di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, Luka Jovic è il nome che piace di più perché sarebbe perfetto anche per Rangnick. Oltre al problema del costo del cartellino, aggirabile con una formula diversa dall'acquisto a titolo definitivo, il giocatore serbo dovrebbe anche abbassare le pretese sull'ingaggio, visto che guadagna 5 milioni netti. L'altro nome è quello di Arkadiusz Milik, che non rinnoverà col Napoli e che dovrà trovare una nuova squadra. I costi con gli azzurri sono sempre molto elevanti ma le trattative ancora non sono iniziate e il margine potrebbe comunque esserci.