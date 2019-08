© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Milan. L'ultima idea per i rossoneri si chiama Luka Jovic: il nazionale serbo è arrivato al Real Madrid per 60 milioni più 5 di bonus variabili in estate dall'Eintracht Francoforte. Il giocatore però è ritenuto cedibile in prestito da Zinedine Zidane: il ragazzo ha detto che "il mister crede in me", ma il club è pronto a farlo partire, ovviamente non a titolo definitivo.