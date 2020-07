Milan, Jovic per il dopo Ibra: è il primo obiettivo. Schick e Vlahovic le alternative

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sulle manovre per l'attacco del nuovo Milan, e conferma che anche negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti con l'entourage di Luka Jovic. In uscita dal Real Madrid, l'attaccante serbo è il primo nome sulla lista rossonera per la sostituzione di Zlatan Ibrahimovic.

Si ragiona sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto, una formula che potrebbe mettere d'accordo tutti vista la necessità del Real di vendere un calciatore che dopo l'acquisto di un anno fa non è praticamente mai rientrato nei piani del club.

Le alternative a Jovic sono due calciatori che ben conoscono la Serie A: Patrik Schick, attaccante ceco rientrato alla Roma dopo il prestito al Lipsia, e Dusan Vlahovic, classe 2000 della Fiorentina.