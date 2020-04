Milan, Jovic pista calda per l'attacco. Il Real Madrid punta ad una prelazione su Donnarumma

Luka Jovic nome caldo per l'attacco del Milan. Come riporta Sport Mediaset infatti, qualora Ralf Rangnick dovesse approdare sulla panchina del Milan, l'attaccante del Real Madrid potrebbe diventare un obiettivo concreto di mercato. L'idea del tedesco infatti sarebbe quella di ricomporre la coppia con Rebic, in grado di segnare gol a grappoli ai tempi dell'Eintracht Francoforte. Jovic, nei blancos, è oscurato da Benzema. Il Real, però, non vuole perdere l'investimento da 60 milioni di euro dell'estate 2019, per questo non chiuderebbe al prestito ad un club amico come il Milan. Dopo aver chiuso l'affare Theo Hernandez l'estate scorsa, ma anche con la prospettiva di strappare una prelazione in caso di sacrificio sul mercato di Donnarumma, sempre stimato da Zidane.