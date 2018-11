Milan-Juve -1: Higuain sfida il passato e un bilancio disastroso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nove partite, tre vittorie e ben sei sconfitte. Tre gol e un assist, due gialli e un bilancio che, di fatto, è decisamente negativo. La Juventus non è certo la rivale preferita di Gonzalo Higuain, abile e arruolabile comunque per la gara del suo nuovo Milan del week-end. In Europa, caporetto: due sfide due ko, ai tempi del Real Madrid. Cinque le gare in campionato, nell'ultima stagione ha vinto 2-1 all'andata con rete e assist, perdendo però per 1-0 al ritorno. Un solo scontro in Supercoppa Italiana col successo ai calci di rigore. "E' strano ritrovarlo da avversario", dice Paulo Dybala. Saltare l'Europa League e il Betis non è stato casuale. Nè un azzardo. Anzi. Tutto calcolato per esserci contro la Juventus, per sfidare il suo dolce e recente passato.