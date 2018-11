Milan-Juve -1: quando Cristiano Ronaldo poteva essere rossonero

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un'estate fa. Quando pareva impossibile, tanto che il retroscena suscitò una lunga sequela di reazioni diverse. Quando invece il Milan si mise al tavolo con Jorge Mendes per cercare di stabilire la fattibilità dell'operazione Cristiano Ronaldo in rossonero. Sembra un'era fa, più che qualche mese, perché di quel Milan ora non v'è traccia, dalla proprietà cinese alla dirigenza con Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Però il business plan, poi mai realizzato, aveva un caposaldo da cui partire: un grande campione per rientrare delle spese e colmare i buchi. Cristiano Ronaldo, nelle menti cinesi e della dirigenza, era l'unico calciatore possibile per avere introiti tali, dal merchandising prima, dal botteghino poi e dalla Champions futura a seguire, per non incappare in quel che è stato poi l'inferno svizzero dei conti coi conti. CR7 al Milan è stata una chimera, un sogno cullato una settimana. Poi è naufragato tutto, come è finito nel mare magnum dei ricordi quel club, quel Milan. I tifosi della Juventus ringraziano.