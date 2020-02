Milan-Juve, Buffon lascia San Siro con la maglia di Daniel Maldini: "Aspetto i nipoti di Paolo"

Simpatico siparietto per Gigi Buffon in zona mista. Il portiere della Juventus, titolare nella sfida contro il Milan, ha lasciato San Siro con la maglia di Daniel Maldini: "Nella mia collezione ho Chiesa e figlio, Thuram e figlio, Weah e figlio, e ora Maldini e figlio. Sto aspettando i loro nipoti", la battuta del numero 1 bianconero, che poi ha scritto su Twitter: "Abbiamo lottato e sofferto. Insieme.

Perché questo è il nostro DNA".

Buffon leaves San Siro with Daniel Maldini’s shirt “In my collection I have Chiesa and son, Thuram and son, Weah and son, and now Maldini and son. I’m waiting for their grandchildren” 😍😂 #Juventus #ACMilan #MilanJuve pic.twitter.com/f4ZW0dz8qo

🇮🇹 Abbiamo lottato e sofferto. Insieme.

Perché questo è il nostro dna.

To be continued...

🇬🇧 We have struggled and suffered. Together.

Because this is our DNA.

To be continued ...#MilanJuve #FinoAllaFine pic.twitter.com/lNUM52Ywch

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) February 13, 2020