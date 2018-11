Milan-Juve, ci sarà Gazidis in tribuna: futuro ad rossonero già al lavoro

Come riporta Tuttosport, per la super-sfida di domani sera tra Milan e Juventus a San Siro ci sarà anche Ivan Gazidis. Il futuro amministratore delegato dei rossoneri, che entrerà in carica dal prossimo primo dicembre, assisterà alla sfida e per lui sarà la prima uscita non ufficiale da manager del club. L'ex dirigente dell'Arsenal sta già pianificando il lavoro per il futuro e sta pensando a un nuovo accordo con lo sponsor Emirates, ritoccando il contratto in essere in modo sensibile.