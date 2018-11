Milan-Juve, in campo e sul mercato: Rabiot e Ramsey obiettivi comuni

"Duelli feroci sul mercato tra Milan e Juventus". È il titolo che usa Tuttosport per parlare delle mosse di mercato delle due società che si incontreranno domani sera in una attesa sfida di campionato. Sul tavolo due nomi: Adrien Rabiot del PSG e Aaron Ramsey dell'Arsenal, entrambi in scadenza di contratto e attratti dall'idea di una nuova avventura.