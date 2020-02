vedi letture

Milan-Juve, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Cerri-Calabria, casi differenti"

Spazio alla moviola di Milan-Juventus sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di questa mattina, con il quotidiano che fa un paragone con il caso legato al rigore concesso per il fallo di mano di Cerri in Cagliari-Brescia della prima giornata. Questa la differenza tra i casi riportata dalla rosea: "Cerri saltò mancando la palla prima di essere colpito sul braccio dal tocco dell'avversario, invece Calabria va per ostacolare un tiro, assumendosi il rischio col braccio largo. Basta per il rigore? Un po' di dubbio resta".