Milan-Juve, la moviola di Tuttosport: "C'era rosso a Kessie. Rigore ok"

Moviola di Milan-Juventus dalle colonne di Tuttosport. Il giornale spiega che c'era un rosso per Franck Kessie al 43' per una gomitata su Juan Cuadrado. Inoltre c'era rigore sul colombiano per il gomito di Rebic al 20' della ripresa ed è giusto il rigore allo scadere su CR7. Calabria è girato ma il braccio è largo, fischio giusto.