© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il QS oggi in edicola torna a parlare dello scambio della scorsa estate tra Milan e Juventus, relativo a Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuain e lo analizza come una delusione per entrambe le squadra. Sette errori decisivi in stagione per il difensore, mentre l'attaccante non segna da due mesi. Secondo il quotidiano lo scambio è stato al ribasso.