Milan-Juventus, cinque episodi da Var. Ma il rigore di Calabria non c'è

Le grandi classiche spesso regalano molti episodi da rivedere alla moviola. Per la concitazione di alcuni momenti importanti e Milan-Juventus non ha fatto eccezione.

CONTATTO BENNACER-RAMSEY - All'ottavo minuto c'è un piccolo tamponamento dell'algerino sul gallese che prima tiene botta, poi si tuffa in area goffamente. L'arbitro decide di reputare il contatto veniale e non concede il rigore. Demerito dell'ex Arsenal che decide troppo tardi di non continuare nell'azione, altrimenti poteva anche arrivare la massima punizione.

IBRAHIMOVIC SU DE LIGT - Manata dello svedese, al trentesimo, sul viso dell'olandese. L'arbitro Valeri decide di optare per il giallo, c'è poi il check del Var in corso che, giustamente, conferma la visione dell'arbitro.La discriminante è data dalla mano aperta e come Ibra non carichi il movimento per fare male, nonostante il difensore venga colpito in volto.

KESSIE SU CUADRADO - Sul finire della prima frazione c'è un evidente colpo proibito da parte dell'ivoriano sull'ala della Juventus. Un intervento da arancione e che poteva essere rivisto al Var, probabilmente c'è stata l'idea di sorvolare perché non era un'espulsione chiara. Manca, ovviamente, il calcio di punizione dal limite che doveva scaturirne.

REBIC SU CUADRADO - Nel secondo tempo, subito dopo il vantaggio firmato da Rebic, c'è un corpo a corpo fra lo stesso croato e il colombiano. L'arbitro sbaglia a giudicare, perché il colpo proibito al volto c'è, era rigore e probabilmente anche ammonizione, visto che c'è il movimento a caricare la mano in viso. Episodio simile a quello di Ibra.

IL FALLO DI MANO DI CALABRIA - Infine l'episodio chiave del match, con il rigore fischiato al novantesimo. Il braccio di Calabria è aperto, sì, ma il movimento è congruo e, soprattutto, il difensore è girato e non può essere volontario. L'arbitro, che prima non concede il rigore, viene richiamato dal Var. Un po' come quello di Cerri in Brescia-Cagliari, questo non sarebbe da fischiare.

Tirando le somme, poteva esserci un rosso a Kessie, un rigore per fallo di Rebic su Cuadrado e non quello di Calabria dopo la rovesciata di Cristiano Ronaldo. In compenso il primo giallo a Theo Hernandez non ci sarebbe perché Dybala compie un fallo abbastanza evidente su Bennacer in principio, innescando poi l'ammonizione un po' fiscale.