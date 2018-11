Milan-Juventus, le formazioni: rossoneri all'attacco. Bonucci out

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

4-4-2 o 4-2-3-1? La formazione diramata pochi istanti fa dal Milan lascia qualche dubbio sullo schieramento tattico. Mister Gattuso per il big match della dodicesima giornata propone infatti una squadra decisamente offensiva, con Suso e Calanoglu che agiscono da esterni di centrocampo e Castillejo al fianco di Higuain. Recupera Kessie, al fianco di Bakayoko tra gli interni di centrocampo.

Risponde Allegri con una formazione altrettanto offensiva, con un 4-3-3 che vedrà agire in attacco contemporaneamente Dybala, Mandzukic e CR7 dal primo minuto. In difesa c'è Benatia al fianco di Chiellini, con Bonucci che si accomoda in panchina. Bentancur e Khedira i due interni di centrocampo a copertura del regista Pjanic.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-4-2) - Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo, Higuain. A disp.: Reina, Donnarumma, Calabria, Mauri, Borini, Bertolacci, Montolivo, Simic, Cutrone, Halilovic, Laxalt, Bellanova. All.: Gattuso.

Juventus (4-3-3) - Szczesny; Cancelo, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Khedira; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Khedira, Douglas Costa, Barzagli, Kean, Bonucci, Rugani, Bernardeschi. All.: Allegri.