vedi letture

Milan-Juventus, le formazioni ufficiali. C'è Calabria, Dybala centravanti e Ramsey mezz'ala

Stefano Pioli e Maurizio Sarri hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida di stasera fra Milan e Juventus di Coppa Italia. Formazione fotocopia a quella del derby per i rossoneri, eccezion fatta per Conti, squalificato, che viene sostituito da Calabria. Invece i bianconeri puntano sul 4-3-3 senza trequartista, ma con Dybala centravanti e Ramsey sulla linea dei centrocampisti.

Milan (4-4-1-1)

Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Juventus (4-3-3)

Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristano Ronaldo.