Milan, Kabak il preferito per il mercato di gennaio. E si può chiudere a meno di 15 milioni

Al di là delle frasi di facciata, in casa Milan c'è l'intenzione evidente di mettere mano al portafogli per rinforzare la rosa di Pioli a gennaio. Il responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini ha incontrato i suoi più stretti collaboratori per una riunione a Milanello, in cui valutare le opzioni a disposizione. Con l'esigenza di un centrale sempre più evidente, è turco Ozan Kabak, in forza allo Schalke 04, ad essere il preferito da parte dello staff di mercato. Il nazionale ha attirato da tempo le attenzioni rossonere: già due estati fa era stato nel mirino, così come a settembre si è riparlato con insistenza del suo ingaggio. Ora il giocatore stesso preme per cambiare maglia e le condizione economiche dei tedeschi non sono così solide. Si potrebbe, evidenzia la Gazzetta dello Sport, persino chiudere a condizioni molto più convenienti di due mesi fa.