Ozan Kabak resta nel mirino del Milan. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il poco spazio trovato dal difensore turco classe 2000 allo Schalke 04 potrebbe presto farlo ricredere sulla sua intenzione di restare in Bundesliga. Già cercato dai rossoneri quest'estate, Kabak aveva infatti preferito lasciare lo Stoccarda per vestire la maglia dei 'Minatori' e affrontare così una nuova avventura in Germania. Il 'Diavolo' continua a tenerlo d'occhio, a gennaio se ne riparlerà.