Milan, Kakà potrebbe aiutare il club con lo scouting in Sudamerica

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Ricardo Kakà potrebbe aiutare il Milan con lo scouting in Sudamerica. Il brasiliano arriverà nelle prossime ore a Milano e "studierà" da dirigente a fianco di Leonardo e Maldini, suoi ex compagni in rossonero. Un altro ex giocatore del Diavolo, anche se non ufficialmente per il momento, tornerà a vivere l'ambiente rossonero in altre vesti.